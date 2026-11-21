Кратковременный упадок сил с наступлением холодов сам по себе не означает сезонную депрессию. Для этого состояния характерны выраженные депрессивные симптомы, которые повторяются в определенное время года и мешают повседневной жизни. Об этом сообщает Национальный институт психического здоровья США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При наиболее распространенном зимнем варианте симптомы появляются поздней осенью или в начале зимы и ослабевают весной. Возможны подавленность, потеря интереса к любимым занятиям, нехватка энергии, трудности с концентрацией и желание избегать общения. Часто усиливаются сонливость и тяга к углеводной пище.

Для оценки сезонного характера врач учитывает депрессивные эпизоды в один и тот же сезон как минимум два года подряд. При этом эпизоды в соответствующее время года должны встречаться чаще, чем в другие периоды. Один пасмурный день или тяжелая неделя такого вывода не позволяют.

Точная причина расстройства не установлена. Исследователи изучают роль освещенности, внутренних биологических часов и систем, связанных с серотонином и мелатонином. У части людей существует и летний вариант, для которого чаще характерны бессонница и снижение аппетита.

Для лечения применяют светотерапию, психотерапию и лекарственные средства, подбирая подход под конкретного пациента. При светотерапии используют специальные яркие лампы с защитой от ультрафиолета, а не солярий.

Если снижение настроения и интереса сохраняется две недели или дольше, специалисты рекомендуют обсудить симптомы с врачом. Оценивать нужно не только сезон, но и выраженность состояния и другие возможные причины ухудшения самочувствия.