Ботокс и филлеры запрещено вводить в одну зону за один визит. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, основательница клиники КосмоВедьма, эксперт бренда Jufora Елизавета Минаева, передает Day.Az.

"Филлер создает объем и давление в тканях, из-за чего ботулотоксин может распространиться за пределы нужной мышцы. Так появляются асимметрия и неестественная мимика. Если пациентке нужны и ботокс, и филлер в одной зоне, например в области уголков рта, мы разносим процедуры. Сначала ботулинотерапия, через две недели оцениваем результат и только потом решаем, нужен ли филлер", - заявила эксперт.

Минаева также предупредила, что после ботулинотерапии и контурной пластики нельзя проводить RF-лифтинг и IPL-фототерапию. По ее словам, нагрев тканей может снизить эффект ботокса и ускорить рассасывание филлера. Поэтому, как объяснила эксперт, ботокс и филлеры вводят только через две недели после аппаратных процедур.

Косметолог отметила, что биоревитализацию, наоборот, советуют делать за две недели до них: увлажненная кожа лучше переносит нагрев и быстрее восстанавливается.

"Также не рекомендуется за один визит вводить разные белковые препараты, например ботулотоксин и коллаген. Это повышает нагрузку на иммунную систему и риск нежелательных реакций, а в случае аллергии будет невозможно понять, на какой именно препарат она возникла", - объяснила Минаева.

Еще одно неудачное сочетание - ботокс и папульная биоревитализация в одной зоне. Эксперт заявила, что при этой технике делают десятки уколов и формируют папулы с препаратом, что может сместить ботулотоксин.

При этом, отметила Минаева, есть и удачные комбинации. Например, нитевой лифтинг можно совмещать с введением коллагена: нити создают каркас, а коллаген улучшает качество кожи.

"Хорошо работает и сочетание ботокса в верхней трети лица с биоревитализацией по биоактивным точкам. Препараты вводятся в разные зоны и не мешают друг другу", - рассказала специалист.

Она подчеркнула, что многое зависит от состояния кожи, препаратов, анамнеза, запроса и того, что пациентка делала раньше, поэтому план процедур всегда составляется индивидуально на консультации.