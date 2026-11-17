Женщины, чаще употреблявшие ультрапереработанные продукты, сообщали о более выраженных симптомах предменструального синдрома. Однако эта связь была сравнительно слабой, а особенности пищевого поведения оказались связаны с самочувствием заметнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа турецких исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.

В онлайн-опросе участвовали 607 женщин в возрасте 18-30 лет. Они оценивали симптомы, возникавшие перед менструацией: боль, изменения сна, аппетита и другие проявления. Также участницы рассказывали о питании и своих реакциях на желание поесть.

Ученые учитывали частоту употребления ультрапереработанных продуктов, включая сладкую газировку и некоторые упакованные закуски. Отдельно оценивали близость рациона к средиземноморскому и привычки осознанного питания.

Связь ультрапереработанной еды с тяжестью симптомов сохранялась после учета других характеристик. При этом менее выраженный ПМС был сильнее связан со способностью не действовать сразу под влиянием пищевого желания и не осуждать себя за съеденное.