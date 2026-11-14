Нерегулярный сон выдал ученым тревожные сигналы о психическом здоровье

Нерегулярный режим сна связан с более выраженными симптомами депрессии, тревожности и одиночества. К такому выводу пришли исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Сан-Диего, проанализировав данные почти 23 тысяч пользователей умных колец Oura.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании TemPredict приняли участие 22 894 человека из разных стран. Средний возраст респондентов - 46 лет, из них 43,5% - женщины. Участники носили кольцо Oura - коммерческий носимый датчик, который по пульсу, движению и температуре пальца определяет моменты засыпания и пробуждения. Исследователи вычислили для каждого индекс регулярности сна - показатель того, насколько похожи друг на друга режимы сна в разные дни. Значение 100 означает идеальное совпадение, низкие значения - хаотичный график. Каждый участник в среднем предоставил данные за 154 дня наблюдений, охватывающих около семи месяцев.

У людей с тяжелой депрессией средний индекс регулярности составил 74,93 против 83,74 у тех, чьи показатели в норме. Для тревожности разница такая же заметная - 78,94 против 83,67. У участников с повышенным одиночеством индекса равнялся 81,79 против 83,75 у тех, кто одиночества не испытывает. На каждые пять пунктов снижения индекса шансы попасть в более тяжелую категорию по депрессии или тревожности увеличивались.

Связь сна и психического здоровья изучали и раньше - чаще через длительность и качество сна. Индекс регулярности исследовали мало, а одиночество в таком контексте почти не рассматривали. Авторы отмечают, что режим сна, в отличие от его продолжительности, человек может менять самостоятельно: достаточно фиксировать время подъема и отхода ко сну. Умные кольца и подобные устройства пассивно собирают данные и через приложение могут подсказывать пользователю, как стабилизировать график.