11 ноября 2026

11 ноября 2026 15:13

Два «вечных химиката» связали с агрессивным типом рака груди

Высокое содержание двух веществ из группы PFAS в крови связано с большей вероятностью рака молочной железы без рецепторов эстрогена. Такой результат получили исследователи Национальных институтов здоровья США. Работа опубликована в Journal of Clinical Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

PFAS называют "вечными химикатами" из-за их устойчивости к разрушению. Команда измерила 17 таких соединений в образцах плазмы, собранных до постановки онкологического диагноза.

Анализ проводили внутри проекта Sister Study, в который включали женщин, имевших сестру с раком груди. Ученые изучили данные 1609 заболевших участниц и специально сформированной подгруппы из 2269 женщин, использованной для сравнения.

При сравнении самых высоких и самых низких уровней PFOA относительный показатель риска ER-отрицательной опухоли был выше на 67%, а PFOS - на 93%. Такие опухоли не имеют рецепторов эстрогена и нередко отличаются более агрессивным течением.

Четкой связи этих веществ с общей заболеваемостью раком груди исследователи не выявили. Таким образом, результат касается определенного подтипа, а не всех опухолей молочной железы. Указанные проценты отражают относительные различия между группами, а не вероятность заболевания у конкретной женщины.

Наблюдательный дизайн не доказывает причинность. Дополнительной проверки требует и применимость результата к женщинам без семейной истории рака молочной железы.


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