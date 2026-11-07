7 ноября 2026

7 ноября 2026 12:13

Перечислены неочевидные сочетания модных цветов в одежде в 2027 году

Перечислены неочевидные сочетания модных цветов в одежде в 2027 году. Подборку опубликовали редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты посоветовали обратить внимание на комбинацию розового и темного шоколада, а также оранжевого, фуксии и серо-бежевого.

Специалисты также призвали составлять образы в зеленом, пыльно-розовом и бордовом оттенках. Терракота, ледяной голубой и темно-синий будут смотреться не менее эффектно, подчеркнули они. Завершающим сочетанием стали кобальт, лаймовый и графитовый тона.


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