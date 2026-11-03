Раскрыт способ защиты суставов от возрастного разрушения

Умеренные физические нагрузки способны запускать в организме процессы, которые защищают хрящевую ткань от возрастного разрушения. Ученые выяснили, что после тренировок в крови меняется состав особых частиц, переносящих молекулярные сигналы между клетками. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging (NA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остеоартрит часто развивается с возрастом и сопровождается постепенным разрушением хряща, болью и снижением подвижности суставов. Физические упражнения давно рекомендуют для профилактики и лечения заболевания, однако механизм их защитного действия оставался изучен не полностью.

Ученые сосредоточились на внеклеточных везикулах - микроскопических частицах, которые клетки выделяют в кровь для переноса различных молекул. В исследовании пожилые люди в течение трех месяцев выполняли аэробные упражнения умеренной интенсивности. Анализ крови показал, что после тренировок содержимое этих частиц изменилось.

Особое внимание исследователей привлекла микроРНК-29, количество которой во внеклеточных везикулах увеличивалось после физических нагрузок. В экспериментах она помогала стареющим клеткам хряща приобретать более "молодые" характеристики и уменьшала признаки разрушения суставов.

Полученные после тренировок внеклеточные везикулы также улучшали состояние клеток и тканей коленного сустава. Таким образом, физическая активность может защищать суставы не только за счет укрепления мышц и улучшения подвижности, но и непосредственно запускать молекулярные процессы восстановления хрящевой ткани.