8 ноября 2026

8 ноября 2026 12:16

Названа модная замена синим джинсам на осень и зиму

Редакторы журнала Vogue назвали модную замену классическим синим и черным джинсам на осень и зиму. Материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актуальной альтернативой традиционному дениму стали брюки в насыщенных коричневых тонах: от эспрессо и мокко до горького шоколада. По словам журналистов, в текущем сезоне в коллекциях известных брендов, например Levi's и Zara, представлены фасоны прямого кроя, широкие джинсы, а также варианты с облегающим силуэтом.

При этом в качестве популярных сочетаний эксперты выделили комбинации указанных брюк с черными водолазками и ботильонами с зауженным носом в стиле 1990-х годов. Кроме того, стилисты порекомендовали носить кофейные джинсы с кремовыми кашемировыми свитерами, мужскими небесно-голубыми рубашками и вещами серого цвета, дополняя аксессуарами вишнево-красного оттенка.


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