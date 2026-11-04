4 ноября 2026

4 ноября 2026 09:34

Окрашивание «тыквенный латте» стало трендом

Редакторы журнала Vogue назвали модное окрашивание на осень и зиму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, материал появился на сайте издания.

Речь идет о варианте "тыквенный латте", представляющем собой смесь коричневого цвета с рыжими и медными оттенками. В палитре тренда использованы оттенки ингредиентов для приготовления одноименного осеннего напитка, в состав которого входят тыква, корица, мускатный орех и имбирь.

В зависимости от исходного тона стилисты сочетают каштановую основу с бликами цвета корицы, терракоты или запеченной тыквы. При этом эксперты позиционируют указанный вариант как более мягкую и естественную альтернативу классическому ярко-рыжему окрашиванию.

Отмечается, что данный стиль начали демонстрировать знаменитости. В частности, мексиканская актриса Эйса Гонсалес сменила темно-русый цвет волос на "тыквенный латте" для посещения шестого ежегодного гала-вечера Музея Киноакадемии в Лос-Анджелесе.


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