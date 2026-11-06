Стилист Лисовец назвал самый трендовый аксессуар

Стилист Влад Лисовец назвал самый трендовый аксессуар. Об этом он написал в личном блоге, передает Day.Az.

"В сезоне осень-зима 26 воротник перестал быть фоновой деталью. Он вырос, стал заметнее и начал работать, как полноценный акцент. Самые яркие версии - огромные, почти театральные воротники, которые притягивают взгляд. Но рядом с ними существуют и более практичные, носибельные варианты", - отметил стилист.

Он также добавил, как правильно носить аксессуар.

"На мой взгляд самый яркий экземпляр и на удивление именно такой воротник на улицах встречается чаще, чем остальные. Вполне имеет место быть, тренд актуальный, можно продолжать носить. Главное, придумывать для него нестереотипные сочетания. Миксуйте с простым джемпером, джинсами, а не хлопковым платьем в пол. Так образ будет контрастным и свежим, а не фольклорным", - рекомендовал Лисовец.