6 ноября 2026

6 ноября 2026 15:21

Названы опасные для сердца БАДы

БАДы - одна из самых недооцененных групп препаратов, которые могут навредить сердцу, хотя они и не являются лекарствами. Как рассказал "Газете.Ru" врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов, опасны спортивные добавки, средства для похудения, а также омега-3, передает Day.Az.

"Человек пьет добавку "для энергии" перед спортзалом и жалуется на сердцебиение. В подобных средствах могут быть стимуляторы, а растительные компоненты способны взаимодействовать с лекарствами. Банку или фотографию состава стоит показать врачу - пометка "натуральный" ничего не говорит о безопасности для сердца. Еще один пример: омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают свертываемость крови, поэтому их прием следует учитывать при сочетании с антикоагулянтами или антиагрегантами. Омега-3, особенно в высоких дозах, может усиливать (суммировать) их эффект и увеличить риск кровотечений", - рассказал врач.

Важно помнить, что перед началом приема любых добавок, особенно если есть проблемы с сердцем, лучше проконсультироваться с врачом.


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