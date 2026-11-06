Ученые выяснили, у каких женщин сосуды мозга дольше остаются здоровыми

У женщин, у которых менопауза наступила позже, мелкие сосудов головного мозга в пожилом возрасте сохраняют более здоровое состояние. К такому выводу пришли ученые Каролинского института.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 352 женщины в возрасте 70 лет из Гетеборга без признаков когнитивных нарушений. Ученые провели испытуемым МРТ головного мозга в 70 лет, а затем повторили обследование спустя пять лет.

Исследователи сопоставили результаты сканирования с возрастом начала менструаций и наступления менопаузы, а также с данными об использовании противозачаточных таблеток и заместительной гормональной терапии (ЗГТ).

Выяснилось, что более продолжительный репродуктивный период связан с меньшей выраженностью поражения мелких сосудов мозга. Применение ЗГТ во время менопаузы также ассоциировалось с более благоприятным состоянием сосудов и микроструктуры белого вещества головного мозга.

"Наиболее благоприятные показатели наблюдались у женщин, которые принимали противозачаточные таблетки в репродуктивном возрасте, а затем использовали гормональную терапию во время менопаузы. Воздействие гормонов в разные периоды жизни женщины может оказывать совокупное влияние на состояние сосудов", - отметила старший автор исследования, доцент Каролинского института Анна Марселья.

При этом ученые подчеркнули, что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь - результаты не являются основанием для назначения гормонов с целью профилактики сосудистых нарушений или деменции.