Найден способ избавиться от опасных бляшек в сосудах сердца

Интенсивное снижение уровня "плохого" холестерина с помощью комбинации двух препаратов может значительно уменьшать атеросклеротические бляшки в артериях сердца. К такому выводу пришли ученые по результатам клинического исследования, опубликованного в журнале JAMA Cardiology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали 104 пациента из Дании с ишемической болезнью сердца и выраженным сужением коронарных артерий. Ранее никто из них не принимал статины - препараты для снижения холестерина.

Участников разделили на две группы. Первая ежедневно получала аторвастатин, а вторая - более интенсивное лечение комбинацией розувастатина и эзетимиба. Состояние сосудов оценивали с помощью компьютерной томографии на протяжении 18 месяцев.

Выяснилось, что комбинированная терапия снизила уровень "плохого" холестерина на 65 процентов, тогда как прием одного препарата - на 38 процентов. При этом общий объем атеросклеротических бляшек уменьшился на 21,1 процента и 13,6 процента соответственно.

Особенно заметным оказалось сокращение мягких жировых бляшек, которые считаются более опасными из-за риска разрыва. При комбинированном лечении их объем уменьшился на 28,2 процента, а при стандартной терапии - на 20 процентов.

Кроме того, уменьшение общего объема бляшек наблюдалось у 90 процентов пациентов, получавших комбинацию препаратов, против 75 процентов в группе стандартного лечения.

Авторы считают, что интенсивное снижение холестерина способно не только замедлять развитие атеросклероза, но и частично обращать его вспять.