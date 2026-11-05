5 ноября 2026

5 ноября 2026 18:30

Стилист рассказал, когда уместно начинать носить шубу

Стилист Влад Лисовец поделился, что начинать носить шубу в ноябре до наступления морозов и первого снега уместно. Однако стоит отказаться от приталенных моделей, похожих на халат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он рассказал Life.ru.

По словам Лисовца, шуба уже давно стала не только способом защиты от холода, но и частью стильного образа.

"Сегодня шубы носят уже не только для тепла, а иногда и для имиджа. Поэтому я уже встречал девушек в городе в полушубках, и это выглядит вполне уместно. Не надо ждать суперхолодов", - подчеркнул он.

Стилист также назвал устаревшими правила, согласно которым шорты и одежду ярких цветов можно носить исключительно летом, а меховые изделия - в сильные мороза. Эксперт объяснил, что в менее холодную погоду под шубу стоит надевать легкие вещи.

При выборе фасона Лисовец посоветовал отдавать предпочтение короткой или средней длине, а также широким и расклешенным моделям. При этом приталенные шубы с поясом уже вышли из моды.

Помимо этого, стилист призвал выбирать изделия из искусственного меха, имитирующие лису или норку.


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