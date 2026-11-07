Названы самые опасные народные средства от изжоги

Попытки избавиться от изжоги с помощью соды, уксуса, лимонного сока или алкоголя могут не только усилить неприятные ощущения, но и привести к опасным последствиям. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Шота Каландия, передает Day.Az.

Одним из самых рискованных способов считается прием пищевой соды. Она вступает в реакцию с соляной кислотой и временно снижает кислотность, поэтому жжение уменьшается. Однако в желудке образуется углекислый газ, который вызывает вздутие и отрыжку, повышает давление внутри желудка и может спровоцировать новый заброс содержимого в пищевод.

"Особенно опасно принимать соду ложками, разводить ее "на глаз" или использовать после обильной еды. Избыточное количество гидрокарбоната натрия способно нарушить кислотно-щелочной и электролитный баланс, вызвать тошноту, слабость, мышечные спазмы и нарушения сердечного ритма. Кроме того, сода содержит натрий, поэтому такой метод особенно нежелателен людям с артериальной гипертонией, заболеваниями сердца и почек, отеками и необходимостью ограничивать соль", - сказал он.

Не стоит пытаться "нейтрализовать" изжогу яблочным уксусом или лимонным соком. Убедительных доказательств пользы такого способа нет. Кислые жидкости могут дополнительно раздражать слизистую пищевода, усиливать жжение и кислую отрыжку. При употреблении в концентрированном виде они также способны повредить слизистую рта и эмаль зубов.

Еще один опасный совет - лечить изжогу небольшим количеством алкоголя. Спиртное не обеззараживает желудок и не восстанавливает пищеварение. Алкоголь способен раздражать слизистую, влиять на работу сфинктера между желудком и пищеводом и усиливать рефлюкс. Особенно рискованно сочетать его с лекарствами от изжоги или другими препаратами.

"Осторожность требуется и с травяными настоями. Натуральное происхождение не означает, что средство безопасно: растения могут вызывать аллергию и взаимодействовать с лекарствами. Например, мята у некоторых людей расслабляет нижний пищеводный сфинктер и усиливает заброс содержимого желудка. Поэтому самостоятельно пить концентрированные сборы неизвестного состава не стоит", - отметил специалист.

Молоко, по словам врача, также нельзя считать полноценным средством от изжоги. Оно может временно смягчить неприятные ощущения, но жирное молоко способно замедлять опорожнение желудка и у некоторых людей усиливать симптомы позднее. Активированный уголь тоже не лечит кислотный рефлюкс: он не уменьшает выработку кислоты, зато может снижать всасывание лекарств и вызывать запор.