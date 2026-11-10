10 ноября 2026

10 ноября 2026 16:33

Трихолог предостерегла от редкого мытья головы зимой

В холодное время года многие люди начинают реже мыть голову, чтобы не сделать волосы более сухими. Однако такой подход вредит коже и может даже спровоцировать поредение волос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с VSE42.RU предупредила врач-косметолог, трихолог, дерматовенеролог Анастасия Волкова.

Эксперт отметила, что зимой некоторые начинают мыть голову около одного раза в неделю из-за мнения, что под шапкой волосы меньше пачкаются. Однако на самом деле головные уборы создают парниковый эффект, который приводит к смешению пота, средств для укладки и отмерших клеток кожи. Спустя время себум окисляется и может спровоцировать микровоспаления у волосяных фолликулов.

По словам трихолога, такой процесс способен негативно отразиться на работе волосяных луковиц, ухудшить рост волос и даже привести к их диффузному поредению.

Врач объяснила, что в любое время года мыть голову необходимо по мере загрязнения. На точную чистоту процедуры влияют индивидуальные особенности самого человека.

"Правильный подход - мыть голову по мере загрязнения кожи, используя мягкие шампуни со сбалансированным pH, которые бережно очищают и не нарушают липидный барьер", - подчеркнула она.

При этом важно грамотно подобрать подходящие уходовые средства, поскольку на состоянии волос отражается и здоровье кожи головы.


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