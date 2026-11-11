Стилист Влад Лисовец объяснил, как правильно носить трикотаж зимой. Об этом он написал в блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самым актуальным и в то же время сложным является тотал лук, т.е образ полностью построенный из трикотажа. Широкие плечи и акцент на талии - обязательны! А ещё важно убедиться в опрятности изделий, потому что именно в таком образе небрежные и чересчур поношенные вещи не придадут вам должного лоска. И, конечно, не забываем про аксессуары, оптику и стрижку - они должны дотянуть образ до совершенства", - высказался эксперт.

Он также посоветовал добавлять высокий каблук, чтобы зрительно вытянуть и сделать легче.

"Лаковая кожа у обуви тоже приветствуется!" - рассказал Лисовец.