11 ноября 2026

11 ноября 2026 17:04

Как правильно носить трикотаж зимой?

Стилист Влад Лисовец объяснил, как правильно носить трикотаж зимой. Об этом он написал в блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самым актуальным и в то же время сложным является тотал лук, т.е образ полностью построенный из трикотажа. Широкие плечи и акцент на талии - обязательны! А ещё важно убедиться в опрятности изделий, потому что именно в таком образе небрежные и чересчур поношенные вещи не придадут вам должного лоска. И, конечно, не забываем про аксессуары, оптику и стрижку - они должны дотянуть образ до совершенства", - высказался эксперт.

Он также посоветовал добавлять высокий каблук, чтобы зрительно вытянуть и сделать легче.

"Лаковая кожа у обуви тоже приветствуется!" - рассказал Лисовец.


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