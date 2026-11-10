Врач раскрыла связь планетарной диеты со здоровьем после 60 лет

Планетарная диета, которая основывается на обилии растительных продуктов в рационе, позволяет улучшить сон и помогает организму лучше восстанавливаться во время отдыха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, особенно сильно это влияет на здоровье людей в возрасте старше 60 лет, рассказала исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она напомнила о недавнем исследовании китайских ученых, подтвердившем пользу планетарной диеты, которая подразумевает обильное употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и орехов, а также жесткое ограничение мяса и добавленного сахара. Они доказали, что такой тип питания на 35% улучшает качество сна и на 34% - его продолжительность.

"Главный вывод ученых звучит однозначно: чем более растительным является ваше питание и чем выше уровень физической активности, тем лучше и дольше вы спите, - подчеркнула врач. - Ежедневное потребление овощей, фруктов, сои и орехов напрямую соотносилось с улучшением сна. Орехи и семена - это не только растительный белок и полезные жиры, но и триптофан, предшественник мелатонина, гормона сна, и серотонина, гормона счастья".

Обилие цельнозерновых продуктов в рационе также хорошо влияет на сон, а регулярное потребление рыбы - хотя бы раз в месяц - напрямую связано с продолжительностью отдыха, добавила Дианова.

По ее словам, в любом возрасте важно ориентироваться питание на улучшение качества и продолжительности сна. Важно минимум половину порции приема пищи отводить на овощи и зелень, а остальное оставлять под сложные углеводы и белок. Перекусывать врач посоветовала орехами и семенами, фруктами и сухофруктами, по возможности исключив промышленные сладости. Хорошим источником растительного белка врач назвала сою, отметив, что она хорошо усваивается в пожилом возрасте.

Важно регулярно потреблять гречку, овсянку из цельного зерна, бурый рис, киноа или перловку, а также цельнозерновой хлеб. Это обеспечит крепкий сон, к которому следует также добавить дневную физическую активность.

"Планетарная диета - это не строгие запреты, а гибкая система, которая учит нас есть больше цельных растительных продуктов. Она не только помогает сохранить когнитивные функции, здоровье сердца и крепкий сон, но и снижает экологический след", - заключила врач.

Напомним, диета EAT-Lancet была разработана международной комиссией из 37 ученых несколько лет назад. Изначально медики хотели создать тип питания, способный прокормить растущее население Земли к 2050 году без разрушения экосистем.