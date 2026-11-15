Ученые составили рецепт идеальных выходных для психики горожан

Психику уставших горожан восстанавливает выезд за город, и во всех "рецептах" такого восстановления неизменно присутствует один ингредиент - живая природа. Такой факт установили специалисты Академии художеств Лу Синя в Шэньяне вместе с коллегами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Исследователи опросили 474 посетителя четырех мест отдыха в поясе вокруг Шэньяна - так специалисты называют пригородные зоны крупного города, куда ездят отдохнуть без дальних поездок. Опросы шли с апреля по июль 2026 года, и каждый отвечал о месте, где находился в этот момент. Среди мест были живописная гора Ципаньшань, рисовый парк-курорт, археологический парк древней крепости и парк аттракционов. Каждый оценивал "терапевтические качества" места по четырем измерениям: природа, постройки и инфраструктура, социальная атмосфера и символический слой - история и культура места.

Ближний отдых дешевле и доступнее дальних путешествий, а работает сразу по нескольким каналам: качество среды повышало у посетителей оба вида благополучия - и простое удовольствие от отдыха, и более глубокое переживание смысла, размышлений и личного роста. Второе, по расчетам, связано с отдыхом даже крепче - почти в полтора раза. Оба вида переживаний вели к психологическому восстановлению.

Дальше авторы искали удачные сочетания условий - своего рода рецепты высокого восстановления. Ни один элемент поодиночке не обязателен, никакого единственного "суперингредиента" нет. Зато природа входит ядром во все пять найденных рецептов: работает связка "природа плюс что-то" - инфраструктура и удовольствие, компания людей и оба вида переживаний, или инфраструктура и смысл. Чаще всего срабатывала связка природы, социальной атмосферы и сразу обоих видов переживаний.

Пригородный отдых стоит строить вокруг природы, не забывая про комфортные условия и места, где можно вместе провести время и о чем-то подумать. Это особенно важно на фоне растущей нагрузки городских жителей, отмечают авторы.