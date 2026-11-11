Психолог объяснила, почему женщины выбирают жизнь с кошками

Почему некоторые женщины предпочитают делить жизнь с кошками, а не с людьми? Разобраться в этом решила Клод-Элен Майер из Йоханнесбургского университета, соединив собственную семейную историю, судьбы двух художниц начала XX века и психоанализ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья опубликована в журнале Current Psychology.

Отправной точкой стало детство исследовательницы в Германии 1970-1990-х годов. Ее бабушка, пережившая две мировые войны, бегство из Силезии и раннюю смерть мужа, жила одна в окружении кошек, и дни ее были расписаны по кошачьему распорядку: кормление по часам, пятничные поездки к мяснику, вечерние прогулки с разговорами с кошками, а также субботняя волонтерская смена в приюте.

Вторая опора работы - психобиографии двух француженок. Скульптор Камиль Клодель, муза и возлюбленная Огюста Родена, после разрыва с ним ушла в уединение, часть работ уничтожила и остаток жизни провела в психиатрической лечебнице. Среди ее сохранившихся работ - бронзовая скульптура "Кошка". Художница Гвен Джон, любившая того же Родена, жила одна с кошками и писала их портреты: свою первую кошку, Эдгар Кине, названную в честь парижской улицы, она изобразила множество раз. Отношения с Роденом закончились крахом для обеих, и обе укрылись в одиночестве среди кошек.

Теоретической рамкой стали идея "переходного объекта" Дональда Винникотта и теория объектных отношений. Переходный объект - вещь вроде одеяла или игрушки, к которой маленький ребенок привязывается, чтобы справляться с тревогой. У взрослых эту роль могут взять на себя питомцы. Кошка, по выводам Майер, заполняет пространство между внутренним миром женщины и внешней реальностью: после утраты, отвержения или краха отношений животное помогает выжить, сохранить рассудок и совладать с болью и одиночеством.

Работают и более прозаичные механизмы. Кошки дают дням структуру: кормления, покупки и готовка складываются в успокаивающий ритуал. К тому же кошки самостоятельнее собак, а хозяева кошек, по данным прошлых работ, более независимы: собака требует общительности, кошка комфортно чувствует себя в уединении.

Свой метод Майер называет феминистской автоэтнографией: наука здесь сплетена с личным опытом, а выводы опираются на три женские судьбы. Насмешливый образ "женщины с кошками", старой девы и чудачки, работа оставляет в прошлом.

"Меня упрекают (что за чудовищное преступление!) в том, что я прожила жизнь с кошками", - писала Клодель, чья бронзовая кошка пережила и упреки, и самого автора.