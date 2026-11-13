Ученые обнаружили неочевидную причину скрежетания зубами

Ученые НовГУ совместно с коллегами из ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова и РУДН проанализировали научные работы, касающиеся исследований бруксизма (непроизвольного сжатия челюстей или скрежет зубами во сне), и выяснили, что прием антидепрессантов усиливает скрежетание зубами. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали в НовГУ.

"Бруксизм - это не стоматологическая, а неврологическая проблема. Исследования, посвященные связи скрежетания зубами и работой мозга, начались относительно недавно. Мы проанализировали эти научные работы и выяснили, что за жевательные движения отвечают несколько отделов головного мозга: двигательные ядра тройничного нерва в стволе, ретикулярная формация, красное ядро, базальные ганглии и даже лимбическая система, которая управляет эмоциями. В норме все они работают слаженно, но при сбоях в этой системе мышцы начинают сокращаться без команды", - рассказала доцент кафедры дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ Ирина Найданова.

Главная причина таких сбоев - дисбаланс трех ключевых нейромедиаторов: дофамина, серотонина и ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты). Дофамин управляет двигательной активностью, серотонин регулирует настроение, а ГАМК выполняет тормозную функцию, подавляя излишнее возбуждение. Если баланс нарушается, мышцы челюсти получают слишком много возбуждающих сигналов и слишком мало тормозных - и начинают сокращаться хаотично, даже когда человек спит.

"Поскольку механизмы бруксизма связаны с дофаминовой и серотониновой системами, он часто соседствует с другими нервно-психическими нарушениями. У пациентов с депрессией и тревожными расстройствами бруксизм встречается значительно чаще, чем в среднем по популяции. Похожая ситуация может наблюдаться при некоторых экстрапирамидных расстройствах, включая болезнь Паркинсона, что связано с общими нарушениями в дофаминовой системе, отвечающей как за двигательные симптомы, так и за парафункцию жевательных мышц", - объяснила доктор медицинских наук, профессор НовГУ Елена Булычева.

Одно из самых важных открытий для практикующих врачей заключалось в неожиданном побочном эффекте определенных лекарств. Некоторые популярные препараты могут сами провоцировать или усиливать бруксизм. Речь идет прежде всего о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина (СИОЗС) - одной из самых распространенных групп антидепрессантов. Препараты повышают уровень серотонина, но при этом угнетают высвобождение дофамина в мезокортикальных путях, что приводит к двигательной гиперактивности.

Результаты исследования могут поменять подход к лечению бруксизма. Если раньше основной тактикой была коррекция прикуса, то теперь важно учитывать неврологические и психоэмоциональные факторы.