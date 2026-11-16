16 ноября 2026

16 ноября 2026 15:17

Назван танец, облегчающий симптомы депрессии

Восьминедельные занятия сальсой заметно ослабили симптомы депрессии у молодых людей. К такому выводу пришли исследователи кафедры психиатрии Оксфордского университета, проведя рандомизированное контролируемое испытание - золотой стандарт в проверке эффективности вмешательств. Работа опубликована в журнале Psychological Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В испытании участвовал 121 человек в возрасте от 18 до 24 лет с депрессией лёгкой и умеренной тяжести. До финального анализа дошли 93 участника: 49 занимались сальсой и 44 составили контрольную группу из "списка ожидания". В течение восьми недель первая группа раз в неделю посещала занятия с опытными преподавателями при университетских танцевальных клубах.

Эффект оказался ощутимым. У танцевавших показатель депрессии по шкале PHQ-9 снизился примерно на три пункта, тогда как в контрольной группе - менее чем на один. Параллельно у участников сальсы плавно уменьшалась социальная тревожность, а ежедневные опросы по SMS фиксировали более быстрый рост ощущения счастья. При этом в группе ожидания способность получать удовольствие от общения со временем ухудшалась, а у танцоров - нет.

"Мы хотели изучить что-то доступное и приятное, что молодые люди восприняли бы как занятие "для них" и что одновременно работало бы и с настроением, и с чувством социальной связи", - пояснил руководитель работы Бреннан Делаттр.

Авторы призывают к осторожности в трактовке. Испытание показало, что сальса лучше, чем просто ожидание помощи, но не доказало, что она эффективнее другой социальной или физической активности, психотерапии или лекарств. К тому же выборка была небольшой, а наблюдение длилось всего восемь недель, поэтому делать далеко идущие выводы рано. Тем не менее результат указывает на доступный и недорогой способ поддержать психическое здоровье.


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