Попытки постоянно улыбаться по требованию могут ухудшать настроение, особенно когда человек опасается наказания за недостаточно убедительное выражение лица. К такому выводу пришли исследователи во главе с психологом Николасом Коулзом из Университета Флориды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в Journal of Experimental Social Psychology.

В итоговый анализ вошли данные 1174 участников онлайн-эксперимента. Им показывали приятные или неприятные изображения и просили либо намеренно улыбаться, либо позволять лицу реагировать естественно. Задание выполняли один раз или повторяли десять раз.

Половину участников предупредили, что за нарушение инструкции они могут лишиться двух долларов из обещанных шести. В действительности всем выплатили полную сумму, но угроза создавала давление во время задания.

Одна намеренная улыбка при просмотре неприятных картинок немного повышала оценку счастья. Однако при повторении эффект ослабевал, а в сочетании с угрозой потери денег исчезал.

На приятных изображениях ситуация отличалась: повторные вынужденные улыбки или давление могли снижать чувство счастья по сравнению с естественной реакцией. Кроме того, участники чаще отмечали раздражение и злость.

Результат помогает объяснить, почему требование постоянно выглядеть приветливо может быть эмоционально затратным.