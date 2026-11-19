На посадку футболки влияют и состав, и устройство трикотажа, и крой.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала фешн-директор бренда Muted Катерина Акерблом.

"Две хлопковые футболки могут выглядеть по-разному. Из плотного, упругого полотна получится более собранный силуэт: рукав не обвисает, низ не повторяет каждую линию тела. Тонкий и мягкий трикотаж легче ложится в складки. Поэтому сначала решите, какая футболка нужна: самостоятельная вещь, которая держит форму, или мягкий нижний слой", - заявила эксперт.

Акерблом рассказала, что трикотаж состоит из петель, которые могут менять форму, поэтому хлопковая футболка способна тянуться и без эластана. По ее словам, эластан добавляют, чтобы полотно лучше восстанавливалось после растяжения. Но, как объяснила эксперт, эластан сам по себе не делает вещь облегающей: из такого материала можно сшить и свободную футболку.

"Если хочется мягких складок, стоит посмотреть на вискозный трикотаж. Он может быть более текучим, чем хлопковый, и лучше подойдет, например, чтобы заправлять футболку только спереди, оставив по бокам свободный напуск. А вот плотная футболка будет удачнее смотреться навыпуск, поскольку если попытаться ее заправить в прилегающие брюки, то можно получить лишний объем у пояса", - отметила Акерблом.

Она заявила, что состав при этом не стоит считать оценкой качества. У двух вещей с одинаковым набором волокон могут различаться пряжа, плотность, вязка и отделка. Сравнивать их полезнее в том виде, в котором предстоит носить: заправленными или навыпуск, самостоятельно или под другим слоем. Так будет видно, что именно вас не устраивает - поведение материала в носке или форма самой модели.

"На примерке обратите внимание на натяжение: если от груди или проймы расходятся заметные складки, попробуйте другой размер либо крой. Для футболки по фигуре не обязательно брать размер меньше. А если хочется свободного силуэта, не всегда достаточно взять размер больше: вместе с шириной увеличатся длина и рукава. Часто лучше найти модель, в которой нужные пропорции уже заложены", - посоветовала Акерблом.