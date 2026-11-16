Назван неожиданный фактор, снижающий продуктивность

После ночей, когда в спальне было теплее обычного для конкретного человека, люди немного ниже оценивали свою сосредоточенность и продуктивность. Такую связь выявила команда с участием ученых Хильдесхаймского и Грацского университетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of Environmental Psychology.

Исследователи наблюдали за 82 взрослыми жителями Австрии в течение двух-трех недель летом 2025 года. В анализ вошли 1189 пар "ночь - следующий день". Температура в спальнях составляла от 18,5 до 28,7 °C, в среднем - около 24 °C.

Возле кровати размещали датчик температуры, влажности и углекислого газа. Сон отслеживали с помощью кольца Oura. В течение дня часы отправляли участникам вопросы о том, насколько сосредоточенными и продуктивными они себя чувствуют.

Когда спальня была на один градус теплее собственной обычной температуры участника, оценка качества сна по данным устройства в среднем снижалась примерно на полбалла по стобалльной шкале. Такие ночи также сопровождались большей беспокойностью сна и меньшей продолжительностью REM-фазы.

На следующий день субъективная продуктивность была ниже примерно на 0,04 балла по пятибалльной шкале на каждый дополнительный градус. Связь сохранялась после учета выходных, настроения и продуктивности предыдущего дня.