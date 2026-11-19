Регулярное употребление пищи с высоким содержанием жиров может вызывать длительные изменения в клетках кишечника, способствующие развитию опухолей. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Аризона. Результаты исследования опубликованы в журнале Stem Cell Reports (SCR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе эксперимента мышей около шести месяцев кормили пищей с высоким содержанием жиров. По сравнению с животными на низкожировой диете они набирали больше веса, а стволовые клетки их кишечника быстрее размножались. У мышей с генетической предрасположенностью к раку кишечника также образовывалось больше опухолей, причем они были крупнее.

Исследователи обнаружили, что жирная пища оставляла устойчивые изменения в ДНК стволовых клеток кишечника. Даже после перехода на низкожировую диету, когда работа клеток нормализовалась, спустя четыре недели сохранялось около 18 процентов этих изменений. При повторном возвращении к жирной пище клетки реагировали на нее быстрее и сильнее, а у предрасположенных к раку животных развивалось больше опухолей.

По мнению авторов, длительное употребление жирной пищи может оставлять своеобразную "память" в клетках кишечника, усиливая их реакцию на последующее воздействие такого рациона. Однако исследование проводилось на мышах, поэтому пока неизвестно, насколько подобные изменения влияют на риск рака у людей.