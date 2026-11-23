Психолог Татьяна Моссо заявила, что многие люди подвержены предновогоднему стрессу. Эффективные способы справиться с этим состоянием она раскрыла в разговоре с изданием Terra, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Моссо предложила в конце года правильно расставлять приоритеты и делегировать некоторые обязанности. "Вам не нужно делать все, тем более идеально. Установите приоритеты и знайте, как кому-то отказать, когда это необходимо", - пояснила она. Также специалистка порекомендовала заняться дыхательными практиками, которые помогают снять напряжение.

Еще один полезный совет от психолога - по возможности вести как можно более здоровый образ жизни, в том числе сбалансированно питаться, регулярно заниматься физической активностью и находить время для отдыха. Кроме того, Моссо призвала отказаться от самокритики при подведении итогов года. Важно акцентировать внимание на небольших победах, а трудности нужно воспринимать как часть обучения. В заключение она предложила обратиться к психологу, если стресс сохраняется.