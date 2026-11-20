Кудрявым методом называется система ухода за волосами, которая помогает сохранить естественную форму завитков, увлажнить волосы и сделать локоны более выраженными. Основой такой процедуры должны быть косметические средства, которые поддерживают естественную структуру волос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом VSE42.RU рассказала профессиональный парикмахер-стилист Анастасия Окулова.

По словам специалиста, для кудрявого метода следует выбирать косметику, которая не пересушивает волосы, поддерживая при этом их естественную структуру.

"В нее входят бессульфатный шампунь, глубокое увлажнение, питательная маска и несмываемый крем-гель", - объяснила Окулова.

Парикмахер подчеркнула, что бессульфатный шампунь мягко очищает вьющиеся волосы, которые отличаются сухостью и пористостью, помогая сохранить завиток. Обеспечить дополнительное питание поможет маска, которую нужно обильно распределить по прядям, оставить на некоторое время, а затем тщательно смыть. Подчеркнуть форму локонов удастся благодаря несмываемому крем-гель или спрею с морской солью.

По словам стилиста, при кудрявом методе сначала волосы аккуратно промывают шампунем, после чего наносят питательную маску и смывают ее. Затем распределяют крем-гель, убирают лишнюю влагу полотенцем, не растирая пряди, и повторно наносят несмываемое средство. Волосы прочесывают, а затем руками сжимающими движениями формируют локоны.

Завершить уход можно естественной сушкой или феном с диффузором, который помогает сохранить созданную форму завитков.

Главное правило кудрявого метода - не расчесывать волосы в сухом состоянии. Это позволяет избежать излишней пушистости и сохранить очертания локонов, заключила эксперт.