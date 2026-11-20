Редакторы журнала Vogue проанализировали новые коллекции известных марок и назвали самые модные платья для новогодних праздников. Материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наиболее востребованными вариантами для торжеств станут наряды из бархата темных оттенков, которые представили бренды Victoria Beckham, Stella McCartney, Givenchy и Alaïa. Также в список популярных вещей для вечеринок попали платья длины макси и мини, полностью расшитые пайетками, и модели из кружева. Последние вошли в коллекции марок Valentino и Saint Laurent.

В то же время будут актуальны наряды фасона бэби-долл в стиле 1960-х годов и платья-комбинации, отсылающие к моде 1990-х, показанные на шоу марок Isabel Marant, Vaillant и Calvin Klein. При этом журналисты отметили, что указанные атласные платья на тонких бретелях можно сочетать с объемными пальто из искусственного меха.

Также в перечень трендов для Нового года оказались включены классические красные платья приталенного минималистичного кроя в стиле вещей Fendi. В заключение редакторы назвали альтернативу предметам гардероба черного цвета. Так, они посоветовали выбирать наряды светло-розового оттенка.