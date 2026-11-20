В представлении многих менопауза связана с приливами и ночной потливостью. В реальности первые изменения происходят раньше, и они настолько неочевидны, что могут даже не вызывать тревоги. Об этом "Газете.Ru" рассказала Гюнай Салаева, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, автор книги "Разреши себе стать маой", передает Day.Az.

По словам эксперта, один из наиболее частых признаков - изменение менструального цикла. Месячные могут стать менее регулярными, измениться их продолжительность или объем кровопотери. Порой цикл на какое-то время укорачивается. Сами по себе такие сдвиги не говорят о наступлении менопаузы, однако на фоне прежней стабильности заслуживают внимания.

Есть симптом, который легко принять за переутомление, - сон перестает быть глубоким и восстанавливающим. Женщина подолгу ворочается перед тем, как заснуть, часто просыпается среди ночи или открывает глаза задолго до будильника. Днем приходит чувство, что настоящего отдыха не случилось.

Меняется и внутреннее состояние: то, что раньше давалось легко, теперь требует усилий. Появляется раздражительность, настроение колеблется без видимой причины, накрывает тревога. Женщина замечает, что реагирует острее там, где прежде сохраняла спокойствие.

Есть перемены, которые женщина замечает, но предпочитает не называть: снижение либидо, сухость, дискомфорт во время полового контакта. Эти темы многие обходят стороной, не решаясь озвучить даже врачу. При этом они нередко указывают на снижение эстрогенов и заслуживают обсуждения.

Каждая женщина проходит этот этап по-своему. У кого-то первым сдает цикл, у кого-то - сон или эмоциональный фон, а приливов можно так и не дождаться. Этот переходный этап, когда яичники начинают работать иначе, называется перименопаузой. Он может растянуться на несколько лет. Ждать, пока менструации прекратятся совсем, чтобы пойти к гинекологу, не обязательно. Когда цикл заметно меняется или новые жалобы начинают влиять на повседневную жизнь, лучше не оставаться с этим один на один.

"Менопауза - это естественная глава жизни, а не болезнь. И все же терпеть любые перемены вовсе не обязательно. Чем раньше женщина понимает, что происходит с ее телом, тем больше у нее возможностей сохранить самочувствие и качество жизни", - заключает эксперт.