Пуховики с акцентными воротниками вошли в список трендов зимы 2026-2027. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала стилист бренда одежды для высоких женщин "Высокие Стандарты" Дарья Беспалова.

"В моде высокие воротники-стойки, большие отложные воротники и модели, которые можно по-разному застегивать и укладывать. Такой пуховик выглядит интересно даже в сочетании с самой простой одеждой. Его можно носить с джинсами, широкими брюками, леггинсами, юбкой миди, трикотажным платьем. Еще один плюс - высокий воротник хорошо защищает от ветра и холода, поэтому часто можно обойтись без шарфа. В тренде сезона меховая отделка на воротнике, капюшоне, по линии застежки", - заявила эксперт.

Беспалова также внесла в список короткие объемные пуховики.

"Особенно актуальны модели с широкими рукавами и округлым силуэтом, пуховики-бомберы. Они хорошо сочетаются с джинсами и брюками с высокой посадкой, длинными юбками и теплыми трикотажными комплектами. Дополнить образ можно массивными ботинками или зимними кроссовками", - рассказала эксперт.

Стилист призвала присмотреться и к пуховикам макси, которые смогут защитить от холода любительниц юбок и платьев.

"Универсальный вариант - прямая модель. Такой пуховик можно сочетать и с широкими брюками, джинсами, и с трикотажными платьями и юбками. Из обуви подойдут высокие сапоги, грубые ботинки, для расслабленных образов - теплые лоферы и угги. Главное, чтобы пуховик не обтягивал фигуру, а сидел свободно и комфортно", - отметила Беспалова.

Тем, кто хочет подчеркнуть фигуру даже зимой, она посоветовала обратить внимание на пуховики с кулиской на талии. Такую модель можно носить с джинсами, брюками, спортивными штанами, легинсами и юбками, сочетая с высокими сапогами, ботинками на массивной подошве, уггами.