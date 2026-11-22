Людям с бессонницей посоветовали сократить время, которое они проводят в постели. Этот неочевидный способ наладить сон назвали специалисты Американской академии медицины сна, сообщает Men's Fitness, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такой подход называют терапией ограничением сна. Пациентам с бессонницей временно сокращают время, которое они проводят в постели. Это помогает увеличить долю ночи, когда они действительно спят. По мере улучшения качества сна продолжительность отдыха постепенно увеличивают.

Эксперты предупредили, что такой метод борьбы с бессонницей в первые недели вызывает усталость. Пациенты могут отмечать сонливость, проблемы с концентрацией и снижение внимания. Поэтому метод не стоит применять самостоятельно: продолжительность пребывания в постели должен подбирать специалист с учетом состояния человека. Особенно осторожными следует быть тем, кому необходимо сохранять высокую концентрацию за рулем или на работе.