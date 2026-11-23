Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и других институтов в США провели полное секвенирование генома 118 пар с повторными выкидышами и потерей плода. В 30 случаях удалось найти вероятные генетические причины потери беременности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в научном журнале Genome Medicine.

Около 1 из 20 женщин переживает более одного выкидыша. Стандартные тесты часто не дают ответа: примерно у 70% потерь хромосомы плода оказываются нормальными.

В новом исследовании ученые сравнили геномы плода, матери и отца и нашли 39 изменений в 28 генах, которые могли объяснить потери. 13 генов уже были известны как связанные с мертворождением, а 15 ранее не связывали с выкидышами.

В 25 из 30 случаев изменение ДНК было унаследовано от одного или обоих родителей.

"Важно понимать, что оба родителя могут играть роль. Это не только материнская проблема", - уточнила соавтор исследования Александар Райкович.

Многие найденные гены связаны с развитием крови и сердца.

Понимание причины помогает парам оценить риск повторения и выбрать преимплантационное генетическое тестирование при ЭКО. Полное секвенирование пока не входит в стандарт помощи, но Райкович советует парам с двумя и более потерями обсудить его с врачами.

В дальнейшем ученые планируют изучить больше семей, а также негенетические факторы - иммунитет, метаболизм и окружающую среду.