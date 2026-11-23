Одежду правильной посадки высоким девушкам стоит искать в локальных брендах. Об этом "Газете.Ru" рассказала стилист марки одежды для высоких женщин "Высокие Стандарты" Дарья Беспалова, передает Day.Az.

"Один из вариантов - локальные бренды одежды, специализирующиеся именно на высоком росте. В отличие от обычных производителей, они разрабатывают отдельные лекала и учитывают особенности пропорций. Найти такие бренды можно в том числе и на маркетплейсах: при поиске используйте запросы "одежда для высоких" и "для высокого роста", - заявила эксперт.

Стилист также посоветовала обратить внимание на специальные коллекции для высоких девушек. У некоторых крупных марок масс-маркета есть линейки Tall, в которых предусмотрены увеличенная длина брюк, рукавов и других элементов одежды. Такие модели можно искать в ассортименте популярных сетевых магазинов.

"Загляните в мужской отдел. Там можно подобрать футболки, рубашки, худи и свитшоты, которые часто имеют более подходящую длину рукавов и корпуса. Такие вещи удачно смотрятся в расслабленных повседневных образах со свободной посадкой", - рекомендовала Беспалова.

Эксперт призвала не воспринимать особенности высокого роста как проблему, которую необходимо маскировать. По ее словам, нужно научиться выбирать модели с подходящей конструкцией и использовать особенности кроя в свою пользу.

"Например, при покупке брюк присмотритесь к моделям с широким подворотом. Если длины немного не хватает, отворот можно распустить и получить дополнительные сантиметры. Другой удачный вариант - укороченные джинсы и брюки, длина которых изначально задумана производителем. Главное, чтобы они правильно сидели в талии и бедрах", - объяснила Беспалова.

Она рассказала, что в холодное время года небольшую нехватку длины можно обыграть с помощью высоких сапог или ботинок: край брюк можно заправить в обувь или частично скрыть под голенищем. Вместо привычных моделей с длинными рукавами можно выбирать блузки и лонгсливы с рукавом три четверти.

"Самое важное - оценивать одежду целиком, а не пытаться добиться идеального совпадения с привычными стандартами. Не каждая вещь обязана закрывать запястья или доходить до определенной точки на ноге. Укороченная длина тоже может выглядеть интересно, если она предусмотрена фасоном. Ориентироваться нужно на гармонию пропорций, комфорт и правильную посадку", - заключила стилист.