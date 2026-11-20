Деньги влияют на развитие маленьких детей через домашнюю обстановку, эмоциональное тепло, разговоры и совместные игры с родителями. Прямой связи между достатком семьи и успехами малышей не обнаружили психологи из Уханьского университета, обследовавшие 370 детей в возрасте от одного до трех лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Умение управлять чувствами и строить отношения с окружающими закладываются в первые 1000 дней жизни. Проблемы в этой сфере нередки: они есть у 4-24% детей до трех лет в США и Европе, а в Китае - примерно у четверти. Дети из малообеспеченных семей испытывают больше сложностей с социально-эмоциональными навыками, но механизм этого влияния до сих пор оставался неясен.

В исследовании участвовали малыши от 12 до 36 месяцев, посетившие с родителями больницу охраны материнства и детства в Ухани. Достаток семьи рассчитали по образованию родителей и их доходу, качество домашней среды оценили по опроснику - от эмоционального тепла и развивающих занятий до наказаний, а навыки детей - по международному опроснику ITSEA, который заполняли родители.

Анализ показал четкую иерархию. Достаток напрямую был связан с развитием ребенка слабо, а вот домашняя среда - сильно: дети из теплых, разговорчивых семей с развивающими играми уверенно опережали сверстников. Когда статистики учли среду, связь дохода с развитием исчезла полностью: деньги работают только через то, как семья проводит время с ребенком. Решающими слагающими домашней среды стали эмоциональное тепло, разговоры и опыт общения с другими людьми. Наказания и игнорирование ребенка, напротив, были связаны с худшими результатами.

"Поддержка родителей и теплая, развивающая домашняя среда, особенно в семьях с невысокими доходами, могут сгладить неравенство в раннем развитии детей", - подчеркивает один из авторов исследования Юй Липин. По словам психолога, домашняя среда в отличие от дохода - то, что реально можно изменить в кратчайшие сроки.