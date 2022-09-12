Парфюмер перечислила лучшие ароматы для осени

В холодную осень стоит окутывать себя теплыми ароматами, которые способны повысить настроение, сообщила News.Ru парфюмер Валерия Нестерова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Куртки и обувь на грубой подошве подчеркнут кожаные аккорды парфюмов, а запах кашемира или замши придаст изысканности уютным осенним образам. Оттенки ванили, черничного чизкейка или кофе порадуют их обладательницу без вреда для фигуры.

"Пряные ноты в парфюмах - корица, кардамон, черный перец, шафран, мускатный орех - обладают согревающим эффектом. Аккорд красного вина с пряностями добавит ощущение праздника", - рассказала эксперт.

В осеннюю погоду становятся актуальными насыщенные парфюмы, улучшить настроение способен запах апельсина, а древесный аромат подчеркнет многослойность образа.