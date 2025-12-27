27 декабря 2025

27 декабря 2025 10:11

Ведущий «Модного приговора» назвал самый трендовый жакет 2026 года

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, назвал самый модный жакет 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Самым модным жакетом следующего сезона будет гусарский жакет или мундир, и об этом я писал вам еще в сентябре до того как один за другим они стали появляться в коллекциях мировых брендов. Вторую жизнь нарядному доломану дал, разумеется, Джонатан Андерсон в мужской коллекции для Dior. Такой мундир уже сам по себе является ярким акцентом, поэтому советую носить его с простыми джинсами, брюками-карго или палаццо. Задействуем правило нейтрализации", - написал Рогов.


