Названы частые ошибки ухода за кожей весной

Весной многие допускают ошибки в уходе за кожей, которые приводят к раздражению, высыпаниям и пигментации. Об этом рассказала ассистент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Екатерина Цыганкова в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Одной из самых частых ошибок специалистка назвала резкий переход с зимнего ухода на восстанавливающий, который включает агрессивные средства, такие как кислоты и ретинол. По ее словам, на фоне растущей солнечной нагрузки агрессивное отшелушивание повышает риск воспаления и появления пятен.

Еще одна распространенная проблема, о которой рассказала косметолог, - это игнорирование солнцезащитных средств. Ультрафиолет усиливает сосудистую реактивность и может провоцировать обострение розацеа, атопического дерматита, псориаза и других дерматозов. "Весной кожа реагирует не на тепло, а на спектр и дозу ультрафиолета, который уже достаточно активен", - подчеркнула Цыганкова. Кроме того, фоточувствительность может усиливаться при приеме некоторых лекарств, что повышает риск кожных реакций.

Эксперт также отметила, что к весне кожа часто становится ослабленной после отопительного сезона: сухой воздух нарушает барьер, увеличивается потеря влаги, а выработка кожного сала может усиливаться. В результате кожа выглядит жирной, но остается обезвоженной, и попытки "досушить" ее агрессивными средствами только усугубляют ситуацию.

Специалистка рекомендовала переходить на весенний уход постепенно: вечером продолжать использовать плотные средства, утром наносить легкие текстуры и ежедневно использовать SPF. Активные компоненты следует вводить аккуратно и только при стабильной фотозащите. При появлении стойкого покраснения или зуда она посоветовала обращаться к дерматологу.