27 февраля 2026

27 февраля 2026 15:21

Обнаружен простой способ защитить сосуды при длительном сидении

Длительное сидение может временно ухудшать работу сосудов у пожилых людей, однако употребление какао, богатого флаванолами, способно частично нивелировать этот эффект. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты рандомизированного исследования в журнале Food & Function (F&F), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых людей старше 65 лет. Перед двухчасовым непрерывным сидением участники выпивали либо напиток с высоким содержанием флаванолов (695 мг), либо почти лишенный этих веществ вариант какао. Флаванолы - это природные растительные соединения, содержащиеся в какао, чае и ягодах, которые поддерживают работу эндотелия - внутреннего слоя сосудов.

Оказалось, что у тех, кто получал какао с флаванолами, не снижалась способность сосудов расширяться в ответ на кровоток - важный показатель их здоровья. В группе с обычным какао такая реакция заметно ухудшалась уже после двух часов сидения. При этом уровень артериального давления повышался у всех участников, независимо от состава напитка.

Авторы отмечают, что флаванолсодержащие продукты не заменяют физическую активность, но могут стать дополнительной мерой защиты сосудов в ситуациях, когда избежать длительного сидения невозможно.


