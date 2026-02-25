Названы визуально старящие вещи в женском гардеробе

Британская стилистка Рошель Уайт назвала визуально старящие вещи в женском гардеробе. Комментарий публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, прибавить несколько лет способна одежда со свободными силуэтами, например, мешковатые свитеры, удлиненные туники и широкие брюки. Вместо них лучше обратить внимание на облегающие трикотажные изделия. "Хорошо скроенные пиджаки и приталенные брюки мгновенно добавляют элегантности. Если же вы все же хотите носить джемперы и джинсы, выбирайте более облегающие модели", - пояснила Уайт.

Кроме того, визуально состарить образ могут джинсы с низкой посадкой, прямого кроя или выцветшие. Их, как считает специалистка, стоит заменить на модели с чуть зауженными или широкими штанинами, которые прекрасно смотрятся с лоферами и ботильонами.

Уайт также добавила в список одежду с пестрыми цветочными принтами, объемными аппликациями и вышивкой. "Нарядные вычурные принты могут выглядеть перегруженными и старомодными. Чтобы придать образу современный вид, выбирайте ненавязчивые принты и изысканные узоры", - посоветовала собеседница портала.

В заключение стилистка упомянула ортопедическую обувь, туфли на массивной подошве и с квадратным носом, а также наряды тусклых и приглушенных тонов. "Выбирайте более изысканные силуэты - лоферы, туфли на массивном каблуке, балетки с эргономичной формой и обтекаемые кроссовки. Что касается одежды, то попробуйте присмотреться к таким оттенкам, как шоколадно-коричневый, насыщенный красный или бордовый, темно-зеленый или даже кобальтово-синий", - порекомендовала она.