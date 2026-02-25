25 февраля 2026

25 февраля 2026 17:04

Названы визуально старящие вещи в женском гардеробе

Британская стилистка Рошель Уайт назвала визуально старящие вещи в женском гардеробе. Комментарий публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, прибавить несколько лет способна одежда со свободными силуэтами, например, мешковатые свитеры, удлиненные туники и широкие брюки. Вместо них лучше обратить внимание на облегающие трикотажные изделия. "Хорошо скроенные пиджаки и приталенные брюки мгновенно добавляют элегантности. Если же вы все же хотите носить джемперы и джинсы, выбирайте более облегающие модели", - пояснила Уайт.

Кроме того, визуально состарить образ могут джинсы с низкой посадкой, прямого кроя или выцветшие. Их, как считает специалистка, стоит заменить на модели с чуть зауженными или широкими штанинами, которые прекрасно смотрятся с лоферами и ботильонами.

Уайт также добавила в список одежду с пестрыми цветочными принтами, объемными аппликациями и вышивкой. "Нарядные вычурные принты могут выглядеть перегруженными и старомодными. Чтобы придать образу современный вид, выбирайте ненавязчивые принты и изысканные узоры", - посоветовала собеседница портала.

В заключение стилистка упомянула ортопедическую обувь, туфли на массивной подошве и с квадратным носом, а также наряды тусклых и приглушенных тонов. "Выбирайте более изысканные силуэты - лоферы, туфли на массивном каблуке, балетки с эргономичной формой и обтекаемые кроссовки. Что касается одежды, то попробуйте присмотреться к таким оттенкам, как шоколадно-коричневый, насыщенный красный или бордовый, темно-зеленый или даже кобальтово-синий", - порекомендовала она.


Просмотров: 142

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 3 896
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 170
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 153
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 311
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 4 773
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 352
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 324
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 942
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 598
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 041
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)