Какие тренды в стрижках будут актуальны весной?

Топ-стилист бьюти-пространства "Шевелюр" Александр Аванесов назвал тренды в стрижках и окрашиваниях волос на весну 2026 года. Комментарий мастера публикует "Лента.ру", передает Day.Az.

По словам эксперта, в теплом сезоне будет преобладать естественность. Так, Аванесов пояснил, что трендовыми стрижками станут шэгги с мягкими слоями и мягкий боб. Кроме того, стоит присмотреться к прическам с боковыми, легкими, кудрявыми челками или в стиле итальянского модного дома Gucci, которые характеризуются длиной и небрежностью.

Что касается окрашиваний, Аванесов предложил обратить внимание на мягкий блонд, нюдово-ягодные оттенки, а также на насыщенный коричневый оттенок с многомерным подтоном. "Эти цвета подчеркивают естественное сияние волос и делают прическу максимально живой", - заметил специалист.

В заключение собеседник издания отметил, что в грядущем сезоне в моду из прошлого вернутся прически с боковым пробором. "Большинство экспертов и стилистов по волосам открыто пишут, что сейчас - это один из главных трендов сезона", - заявил эксперт.