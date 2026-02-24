24 февраля 2026

24 февраля 2026 11:52

Какие тренды в стрижках будут актуальны весной?

Топ-стилист бьюти-пространства "Шевелюр" Александр Аванесов назвал тренды в стрижках и окрашиваниях волос на весну 2026 года. Комментарий мастера публикует "Лента.ру", передает Day.Az.

По словам эксперта, в теплом сезоне будет преобладать естественность. Так, Аванесов пояснил, что трендовыми стрижками станут шэгги с мягкими слоями и мягкий боб. Кроме того, стоит присмотреться к прическам с боковыми, легкими, кудрявыми челками или в стиле итальянского модного дома Gucci, которые характеризуются длиной и небрежностью.

Что касается окрашиваний, Аванесов предложил обратить внимание на мягкий блонд, нюдово-ягодные оттенки, а также на насыщенный коричневый оттенок с многомерным подтоном. "Эти цвета подчеркивают естественное сияние волос и делают прическу максимально живой", - заметил специалист.

В заключение собеседник издания отметил, что в грядущем сезоне в моду из прошлого вернутся прически с боковым пробором. "Большинство экспертов и стилистов по волосам открыто пишут, что сейчас - это один из главных трендов сезона", - заявил эксперт.


Просмотров: 182

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 2025 06:18

  • 2 222
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 2025 17:03

  • 3 683
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 10 417
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 14 696
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 16 209
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева