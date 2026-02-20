20 февраля 2026

20 февраля 2026 15:17

Найден общий биомаркер шизофрении и биполярного расстройства

Ученые из Флорентийского университета установили, что шизофрения и биполярное расстройство могут иметь общий биологический маркер - сходные изменения в белом веществе мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health (NMH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На протяжении десятилетий шизофрению и биполярное расстройство рассматривали как разные и не связанные между собой диагнозы. Первое характеризуется нарушениями мышления, галлюцинациями и бредом, второе - чередованием маниакальных и депрессивных эпизодов. Однако оба состояния могут сопровождаться психозом - утратой связи с реальностью.

Команда ученых провела масштабный мета-анализ нейровизуализационных данных, собранных за последние 30 лет. Ученые объединили результаты 96 исследований с участием тысяч пациентов с расстройствами психотического спектра и здоровых добровольцев. Все данные были получены с помощью МРТ и касались структуры белого вещества - "информационных магистралей", соединяющих различные отделы мозга.

Анализ показал, что у пациентов с обоими диагнозами наблюдаются сходные нарушения целостности белого вещества, особенно в области мозолистого тела - структуры, соединяющей левое и правое полушария. Эти изменения сохранялись даже после учета возраста и пола, что указывает на их связь именно с психозом, а не с продолжительностью болезни или старением.

По словам авторов, полученные результаты поддерживают идею о существовании общего психотического спектра и позволяют рассматривать выявленные изменения как потенциальный биомаркер. В будущем это может помочь в более точной диагностике, оценке риска развития психотических эпизодов и разработке новых подходов к терапии.


