2 марта 2026

2 марта 2026 15:09

Названы неочевидные признаки высокого уровня сахара в крови

Диетолог и фитнес-инструктор Кассандра Барнс предупредила, что признаки высокого уровня сахара в крови часто заметны даже без анализов. Неочевидные симптомы проблемы она назвала изданию Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Барнс, из-за высокого уровня сахара в крови меняется бактериальный баланс, что ведет к росту грибов кандида. Из-за этого может часто обостряться молочница. Еще один характерный признак - это накопление жира в области живота. "Такой тип лишнего веса называют жировым валиком. Считается, что это фактор риска развития диабета второго типа", - предупредила диетолог.

Специалистка также отметила, что при диабете многие испытывают сильную жажду. Это происходит потому, что в крови слишком высокая концентрация глюкозы. Чтобы ее разбавить, клетки отдают практически всю воду в кровоток. Кроме того, человек может ощущать постоянный голод и сильную усталость. Барнс пояснил, что причина этого заключается в неправильном усвоении глюкозы: она перестает давать организму энергию, отсюда и появляется отсутствие сил и ложное ощущение голода.


