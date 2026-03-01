1 марта 2026

1 марта 2026 09:32

Людей с бессонницей предупредили о риске болезней сердца

Бессонница негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, предупредил кардиолог Кристиано Фариа Пизани. Об этом он рассказал изданию Terra, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Пизани, у людей с этой проблемой повышается риск развития аритмии. "Недостаток сна вызывает дисбаланс во всем организме, а не только в сердце. Механизм объясняется тем, что из-за недостатка сна повышается активность симпатической нервной системы, ответственной за выброс адреналина, который подготавливает организм к стрессу. Этот процесс может ускорить сердцебиение и спровоцировать аритмию", - пояснил он.

Аритмия, в свою очередь, может дать осложнения в виде таких болезней, как сердечная недостаточность и инсульт, добавил доктор. Причем аналогичные проблемы могут возникнуть и при наличии апноэ во сне - при этой патологии человек несколько раз за ночь перестает нормально дышать. Такие паузы ухудшают насыщение организма кислородом и перегружают сердечно-сосудистую систему, подчеркнул Пизани.


