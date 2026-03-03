3 марта 2026

3 марта 2026 09:31

Раскрыты неочевидные причины нарушения сна

Психолог-консультант, член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Вероника Ахметова считает, что зачастую бессонницу вызывает не плохой режим, а другая, менее очевидная причина. Как передает Day.Az, их специалистка раскрыла в разговоре с "Лентой.ру".

Самым неочевидным провокатором нарушений сна Ахметова назвала информационную усталость, вызванную перегрузом новостями и экранным шумом. Она объяснила, что мозг воспринимает непрерывный поток сигналов об угрозах и проблемах как сообщение об опасности. Из-за этого повышается уровень гормона стресса кортизола, а гормона сна мелатонина, наоборот, снижается, объяснила психолог.

"Снизить влияние информационного шума поможет дневник потребления контента, который надо вести два-три дня. В него нужно записывать, что именно вы смотрите, когда и как меняется состояние до и после. Это помогает увидеть, какой контент сильнее всего заводит нервную систему", - порекомендовала Ахметова.

Также она призвала соблюдать правила информационной гигиены. Для этого стоит установить жесткий лимит времени, которое можно выделить на новости. Например, можно прекращать их читать после восьми вечера или минимум за два часа до сна. Ахметова также посоветовала включать на устройствах за пару часов до сна ночной режим.


Просмотров: 162

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 312
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 538
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 683
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 900
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 595
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 753
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 223
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 397
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 719
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 814
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева