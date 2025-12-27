27 декабря 2025

27 декабря 2025 17:47

Врач указал на повышенный риск мигрени у женщин

Женщины более чем в два раза чаще страдают от мигрени, чем мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна Пироговского университета Юрий Нестеровский рассказал в четверг, 25 декабря.

"По данным мировых и отечественных популяционных исследований, среди взрослого населения распространенность мигрени без ауры в течение года составляет от 14 до 21%. Чаще встречается у женщин: распространенность у женщин в среднем 17%, у мужчин - 8%", - сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Специалист добавил, что другая форма заболевания - "мигрень с аурой" - встречается существенно реже, ее распространенность составляет около 2,5%. Она характеризуется такими кратковременными симптомами, как нарушение зрения: появляются мерцающие точки или линии в полях зрения, они могут быть как яркие, светящиеся, так и просто в виде темных пятен. Кроме того, возможно одностороннее онемение или ощущение покалываний в лице, руке, ноге, нарушение произнесения слов, как будто "язык не слушается".

Эти симптомы обычно предшествуют появлению головной боли или возникают в начале приступа головной боли и могут продолжаться в среднем от 20 мин до 1 часа. Нестеровский рекомендовал при головной боли не злоупотреблять обезболивающими препаратами и не затягивать с походом к врачу, так как от этого зависит дальнейшее течение заболевания.


Просмотров: 129

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 738
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 3 015
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 5 173
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 359
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 087
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 198
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 729
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 905
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 234
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 306
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева