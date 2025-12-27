Врач указал на повышенный риск мигрени у женщин

Женщины более чем в два раза чаще страдают от мигрени, чем мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна Пироговского университета Юрий Нестеровский рассказал в четверг, 25 декабря.

"По данным мировых и отечественных популяционных исследований, среди взрослого населения распространенность мигрени без ауры в течение года составляет от 14 до 21%. Чаще встречается у женщин: распространенность у женщин в среднем 17%, у мужчин - 8%", - сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Специалист добавил, что другая форма заболевания - "мигрень с аурой" - встречается существенно реже, ее распространенность составляет около 2,5%. Она характеризуется такими кратковременными симптомами, как нарушение зрения: появляются мерцающие точки или линии в полях зрения, они могут быть как яркие, светящиеся, так и просто в виде темных пятен. Кроме того, возможно одностороннее онемение или ощущение покалываний в лице, руке, ноге, нарушение произнесения слов, как будто "язык не слушается".

Эти симптомы обычно предшествуют появлению головной боли или возникают в начале приступа головной боли и могут продолжаться в среднем от 20 мин до 1 часа. Нестеровский рекомендовал при головной боли не злоупотреблять обезболивающими препаратами и не затягивать с походом к врачу, так как от этого зависит дальнейшее течение заболевания.