8 марта 2026

8 марта 2026 12:27

Пищевой технолог назвала неочевидную опасность зеленого чая

При изготовлении зеленого чая листья активно производят кислую реакцию, поэтому он не показан людям с гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

Эксперт отметила, что в основе изготовления любого вида чая лежит ферментация - процесс обработки чайных листьев, при котором внутренние вещества листа окисляются.

При разрушении клеточных стенок чайных листьев выделяются ферменты, которые запускают окисление с образованием побочных продуктов. За счет этого максимально сохраняются и раскрываются вкусовые и ароматические свойства чайного листа.

"Зеленый чай ферментируют недолго и останавливают процесс путем сушки, при достаточно низких температурах. Это позволяет сохранить все питательные вещества, в том числе его антиоксидантные свойства", - отмечает Мойсеяк.

Антиоксиданты - это вещества, которые нейтрализуют окислительное действие свободных радикалов - нестабильных химических частиц, способных разрушать здоровые клетки.

Однако эксперт отметила, что в процессе ферментации листьев для зеленого чая их pH (водородный показатель или показатель кислотности) повышается. Это может усилить раздражение слизистой у людей с уже имеющимся нарушением кислотности желудка - гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Одновременно усиливается выход экстрактивных веществ. Ранее исследования показали, что в листьях зеленого чая сохраняется много катехинов - полифенолов, которые при контакте с желудочным соком также могут усиливать кислотность.


