Ученые выяснили, какой тип труда сильнее повышает уровень стресса

Самозанятость ускоряет накопление стресса - за шесть лет труда его уровень у работников такого типа повышается на 24% по сравнению с наемными сотрудниками. К такому выводу пришли ученые из Университета Нотр-Дам (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Business Venturing (JBV), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках первого исследования ученые собрали данные более чем о двух тысячах пар однояйцевых близнецов - работающих в организациях и самозанятых. Сравнивались субъективные и химические изменения в состоянии здоровья и уровне стресса, в том числе уровень кортизола. Это гормон, который вырабатывается корой надпочечников в ответ на физические или эмоциональные нагрузки.

Результаты показали: у работников, перешедших на самозанятость, уровень стресса в течение шести лет поднимался в среднем на 24%. Кроме того, у тех, кто работал "на себя", в целом в течение дня наблюдался более высокий уровень кортизола. По словам ученых, это говорило о более частом воздействии стрессовых факторов.

Исследователи отметили, что причинами таких изменений могут быть увеличение продолжительности рабочего дня, ненормированный график труда и высокая вариативность задач.

Во втором исследовании измерялась суточная концентрация кортизола у 59 отдельных пар близнецов. Поскольку уровень этого гормона обычно достигает пика вскоре после пробуждения и снижается в течение дня, исследователи брали у четырех участников анализы в течение четырех дней подряд в разное время. У самозанятых участников уровень кортизола снижался раньше, а непосредственно перед сном он был в среднем на 53% выше.

"Даже те, кто изначально был предрасположен к успешной работе в таких условиях, со временем испытывают более сильный стресс, чем их коллеги, работающие в организации. Несмотря на то, что разнообразие является одним из главных преимуществ самозанятости, оно, по-видимому, не делает жизнь менее напряженной", - заключили ученые.


