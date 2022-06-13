Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Семь поколений символизируют семь энергетических центров. Каждое поколение формирует в нашей жизни определенные аспекты...

Практика показывает, что 90% людей с трудом вспоминают имена своих прабабушек и прадедушек, и, увы, мало что могут сказать об их жизни. А ведь в идеале человек должен знать своих предков до седьмого колена! Не зря слово "семья" состоит из двух составляющих: "Семь" и "Я".

Традиция знать и чтить своих предков была хорошо известна предыдущим поколениям и совсем позабыта в наше время. Мы утратили понимание, зачем это нужно и для чего, а потому совсем перестали интересоваться своими корнями. А ведь от этого зависит наша жизнь!

Не зря память рода заносят именно в родовое дерево. Ствол дерева символизирует нас самих, листья - это наши дети, а корни - предки. А теперь представьте, что вы вырастили большое и здоровое потомство и ваше дерево выглядит сильным и могучим. Но о предках вы почти ничего не знаете и никогда не интересовались. Какие корни будут у такого дерева? Слабые, маленькие, безжизненные. В случае налетевшего урагана они не смогут удержать дерево в земле, защитить его от непогоды. Точно так происходит и в жизни. Если человек не интересуется прошлым и даже не понимает, зачем ему нужно знать своих предков, то он лишается помощи и поддержки рода, силы, которая порой спасает целые жизни!

Но просто знать - этого мало. Если у человека в жизни сложились плохие отношения с родителями, бабушками и дедушками, именно на этом месте блокируется поступление родовой энергии. Обиды, злость, ненависть не только препятствуют подпитке силы рода, но и трансформируют эту силу в негативную и разрушающую. Наверняка вы слышали о родовых проклятиях? Поэтому так важно наладить отношения с родными людьми, если они еще живы или простить их, если они умерли.

Но это не единственная причина, почему нужно знать своих предков и поддерживать с ними хорошие отношения (даже если они умерли, думая о них хорошо, мы налаживаем родовой канал, по которому они подпитывают нас энергией). Семь поколений человека символизируют его семь энергетических центров - чакр. Каждое поколение формирует в нашей жизни определенные аспекты:

Первое поколение (я).

Второе поколение (родители - 2 чел.) - формируют тело, здоровье, передают семейные сценарии.

Третье поколение (бабушки и дедушки - 4 чел.) - отвечают за интеллект, способности, таланты.

Четвертое поколение (прабабушки и прадедушки - 8 чел.) - хранители гармонии, радости в жизни и материального благополучия.

Пятое поколение (родители прадедов - 16 чел.) - отвечают за безопасность в жизни.

Шестое поколение (деды прадедов - 32 чел.) - обеспечивают связь с традициями. 32 человека шестого поколения символизируют 32 зуба, где каждый зуб связан с каждым предком. Если у вас есть проблемные зубы, стоит наладить отношения с предками, отмолить их.

Седьмое поколение (прадеды прадедов - 64 чел.) - отвечают за страну, город, дом, в котором мы живем. Если 64 человека разобрать по цифрам, то вот что получается:

6+4 = 10 -˃ 1+0 = 1 - Снова первое поколение. Таким образом, замыкается круг рода семи поколений.

Для того, чтобы наладить отношения со своим родом, прежде всего, нужно узнать имя каждого человека, его жизнь и судьбу. А затем нужно прочитать молитвы за каждого предка, отмолить его перед высшими силами. В наших руках получить поддержку своего рода, благословение на исполнение самых заветных желаний.

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