Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Детали интерьера могут существенно повлиять на судьбу хозяина квартиры. Каждая вещь в доме имеет свою уникальную энергетику, которая может существенно помочь их владельцам принести счастье и достаток.

Обычно люди выбирают мебель и декор, исходя лишь из эстетических соображений. При этом эксперты утверждают: для того, чтобы превратить свой дом из простого уютного места в магнит для успеха, благополучия и денег, необходимо добавить в интерьер определенные вещи, которые помогут обрести финансовое благополучие. Конечно, стоит обратиться непосредственно к древней китайской технике фен-шуй. Именно китайцы и другие народы Востока расставляют мебель согласно своей легендарной народной мудрости, которая во многом схожа с основными современными традиционными правилами о том, как привлечь деньги в дом. Делимся топ-6 самыми эффективными и популярными деталями интерьера, которые непременно обогатят жителей вашего жилища.

Комнатные растения

В современных квартирах практически всегда присутствуют комнатные растения, поскольку до сих пор они являются лучшим украшением для любого помещения. А некоторые цветы, как передают нам предки, умеют притягивать деньги. Например, знаменитое денежное дерево - толстянка и замиокулькас.

Растение следует ставить в юго-восточной части квартиры. Считается, что именно эта зона заведует богатством и успехом. За цветком просто обязательно придется тщательно ухаживать - своевременно поливать, удалять отжившие листики, вытирать с них пыль. Растения чувствуют ваше истинное к нему отношение, а за искреннюю заботу незамедлительно отблагодарят привлечением денежного потока.

Также советуют разложить возле горшка монетки. Здесь не имеет особого значения какие конкретно это будут деньги - подойдут как отечественные, так и иностранные. Однако стоит помнить, что монет должно быть нечетное количество.

Зеленые цвета

Абсолютно все оттенки этого цвета притягивают к себе успех и богатство. Поэтому зеленый так популярен в отделке офисов, домашних кабинетов, музеев и магазинов. Вам следует лишь подобрать оттенок по своему вкусу, и он сработает для привлечения богатства. Принято считать, что оливковый или изумрудный цвет наиболее выигрышно смотрится в просторных кухнях и гостиных, яркий яблочный или салатовый идеально подойдет для детской, а свежий фисташковый - для прихожей. Психологи считают эти оттенки зеленого самыми позитивными и полезными для положительных эмоций.

Стоит отметить, что вовсе необязательно всю квартиру отделать в этом цвете - речь идет только об одной-двух комнатах. Причем речь идет не только об отделке стен. Мягкая мебель, декоративные подушки, шторы, скатерти и прочий текстиль также пойдут на пользу для эффективного привлечения денег в ваш дом.

Детали красного цвета

Красный - символ богатства и изобилия. Подберите мелкие детали в этом цвете и расставьте по всему периметру вашей квартиры. Это могут быть свечи, вазочки, декоративные блюда, рамки для фотографий, столовые сервизы, скатерти, салфетки.

А в прихожей, напротив входной двери, рекомендуется повесить знаменитого китайского Золотого Дракона, вышитого на ткани красного цвета. Он отпугнет любую негативную энергию, а потоки богатства с достоинством пригласит в жилище.

Подобное декорирование вашего дома обязательно привлечет деньги и изобилие. Важно делать это с искренней верой в скорейший успех.

Аквариум

Вода, как известно, стихия со многими магическими свойствами. Эффективное привлечение денежных потоков - одно из них. Поставьте у себя в комнате аквариум, необязательно большой, и поселите в него нечетное количество рыбок - от пяти до одиннадцати. Кормите их вволю, а сам аквариум держите в идеальной чистоте. Если же одна из рыб умрет - не переживайте, она забрала на себя ваши неприятности и унесла с собой негативную энергию.

Статуэтки

Есть несколько небольших фигурок, которые обязательно принесут вам и остальным обитателям квартиры небывалый успех. Например, знаменитая китайская трехлапая жаба с монеткой во рту. Поставьте ее на видное место и не забывайте регулярно протирать с нее пыль. Жаба станет сильнейшим денежным талисманом, которая всеми тремя лапами подгребет деньги в тот дом, где за ней так заботливо ухаживают. Существует даже целая легенда, которая гласит: Будда заставил животное помогать людям, после того как она совершила много зла. Теперь же она старается и отрабатывает.

А кошку Манэки-нэко, которая особенно стала популярна в последние годы, давно считают зазывалой денег. Левой лапой она приманивает людей, которые вам будут полезны для денежных дел. Правой же - непосредственно сами деньги. Можно поставить сразу двух таких кошек - одну с левой поднятой лапкой, другую с правой.

Также существует множество различных талисманов в виде слонов. Согласно практике Фэн-Шуй, это животное - символ устойчивости, процветания и стабильности. С помощью хобота он может притягивать к вашему дому удачу и благополучие. Кроме этого, талисман слон так же является одним из мощнейших символов для защиты дома от негативной энергии и обретения желаемого.

Для привлечения материального достатка и удачи идеально подходит талисман Слон с поднятым вверх хоботом. Но ставить его нужно исключительно "лицом" к окну. Считается, что так он отыщет в ночном небе вашу Счастливую Звезду, которая и принесет в дом желаемое.

Чистые окна

Также для привлечения положительной энергии и финансового процветания следует держать квартиру в исключительной чистоте. В частности, окна всегда должны быть вымыты, а проемы и отливы за окном очищены от пыли, паутины и любой грязи.

Согласно традициям, сквозь чистые светлые окна будет протекать позитивная энергия, а солнечные лучи, освещающие комнаты, не оставят места негативу.

Кроме этого, стоит соблюдать обязательные ритуальные правила во время мытья окон:

- Ни в коем случае не используем старые футболки, наволочки и прочие вещи, которые изначально предназначались для других дел. Берем для мытья только те тряпки, которые были куплены специально;

- Используем тряпку красных оттенков (цвет красоты и изобилия);

- Добавляем в воду немного корицы - эта специя использовалась предками в ритуалах на процветания, а ее запах придаст дому атмосферу уюта и тепла;

-Расставляем цветы на подоконниках: они должны быть в красивых горшках предпочтительно красного, зеленого или золотистого цвета;

-Занавески выбираем из легких тканей жизнерадостных расцветок.

Безусловно, желательно в принципе освободить свое жилье от мусора и хлама во всех комнатах, начиная с прихожей и заканчивая кладовкой. Считается, что только тогда позитивная энергия не будет "сгорать" по неубранным углам, и ее циркуляция станет беспрепятственной. Этот совет поможет не только добиться эффективного привлечения финансов, но и сохранит свежеть, чистоту и порядок в доме.

Woman.ru